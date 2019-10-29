نائب عن سائرون: لن نكتفي بإقالة الحكومة وسنحيلها للقضاء

2019/10/29 | 13:52

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بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف "سائرون" رامي السكيني، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2019)، إن تحالفه لن ...





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