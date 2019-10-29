عائشة التاج - خصوبة الأحلام

2019/10/29 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عائشة_التاج وتتخصب الأحلام في رحم الغيب ,,,تتخلق كما نبغي ونشتهي ,,,,تتناثر عبر السماواتتخترق الضبابكل الضبابتمسح بكفيها وجه السماء ,,,تعانق أشعة الشمسويتراقصان ,,,عناقيد فرح تتدلىزغاريد نساءتتمازج مع زقزقات العصافيرالأشجار تراقص النسيماطفال يمرحون بشقاوة جذلىلقد هل زمن الاشرق......

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