نصير عواد - أدلاّء بريمر، أم أدلاّء خامنئي؟

2019/10/29 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نصير_عواد في العراق لسنا بحاجة إلى آلة أو دواء يكشف درجة العمالة، فمِنَ السهل إيراد حقائق عن عملاء في هرم السلطة، عاشوا فترة من حياتهم في خدمة دول جاره ومخابرات دوليّة، هم أنفسهم يتباهون ويفتخرون به، بات سماع وتبادل التهم فيما بينهم لا يخدش أذن سامعه.فعندما ترتخي القيم وتنتشر الفوضى السياسيّة والانقسامات العرقيّة والطائفيّة ستكون مصطلحات العمالة-الخيانة خالية الدسم، تُستخدم كوسيلة لتصفية الحسابات مع شخص او......

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