نتنياهو: إسرائيل طورت أسلحة دفاعية وهجومية لمواجهة إيران

2019/10/29 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل طورت أسلحة دفاعية وهجومية لموجهة ما أسماه الخطر الإيراني.

وكتب نتنياهو عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: "إيران تريد أن تطور صواريخ دقيقة تستطيع أن تضرب كل هدف في إسرائيل بدقة تصل إلى 5-10 أمتار وهي تقوم بذلك الآن".

وأضاف أن "إيران تريد أن تستخدم أراضيها بالإضافة إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن كقواعد لمهاجمة إسرائيل بصواريخ عادية ودقيقة".

وتابع: "هذا خطر كبير جدًا.



ومن أجل التعامل مع هذا الخطر يتوجب علينا أن نتوحد وأن نكون أقوياء عسكريًا، وقد طورنا الأسلحة الدفاعية والهجومية التي نحتاج إليها".

وزعم نتنياهو أن إيران ستضرب إسرائيل من اليمن، قائلاً: "يسعى الإيرانيون إلى تطوير تلك الصواريخ وهم شرعوا في إدخالها إلى اليمن بغية ضرب إسرائيل من هناك أيضًا".

والتقى نتنياهو مساء أمس، مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، وحضر اللقاء كل من المبعوث الأمريكي للشأن الإيراني بريان هوك، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، ونائب مساعد الرئيس الأمريكي أفي بركوفيتش، ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر.

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