التحالف الدولي: خطر داعش ما زال قائما رغم مقتل زعيمه

2019/10/29 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد التحالف الدولي لمكافحة "داعش"، اليوم الثلاثاء، أن "زعيم التنظيم الإرهابي، أبو بكر البغدادي انتهى، لكن مهمة القوات الأمريكية" مستمرة لهزيمة خلايا التنظيم النائمة".

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، مايلز كاغينز، في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، إن "خطر داعش ما زال قائما رغم مقتل البغدادي".

وأضاف أن "داعش لم ينته ومتواجد ببعض المناطق في العراق وسوريا"، كما تطرق إلى دور قوات البيشمركة بمكافحة "داعش"، مؤكداً أن دورها كبير في هذا الصدد.

وردا على سؤال حول هروب "دواعش" من سوريا نحو العراق، أوضح أنه منذ بداية العمليات العسكرية في الشمال السوري لم يلاحظ فرار العديد من الدواعش باتجاه العراق، مضيفا أن القوات الأمريكية تتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية في مسألة احتمال فرار الدواعش".

وبشان قوات التحالف في العراق، قال كاغينز: "بناء على طلب من الحكومة العراقية، ستبقى قواتنا بالمناطق العراقية، وتقييمنا يؤشر إلى استمرار خطر داعش"، مؤكدا أن التحالف الدولي سيواصل دعم وتدريب القوات العراقية والبيشمركة.

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