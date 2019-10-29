2019/10/29 | 14:10

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محافظ صلاح الدين يعفي قائممقام الشرقاط من منصبه

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محافظ صلاح الدين يعفي قائممقام الشرقاط من منصبه

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