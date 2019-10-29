الحديثي لواع: إصدار أوامر إلقاء القبض ومنع السفر للمتهمين بالفساد

2019/10/29 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الحرب على الفساد والمفسدين، أعلن المتحدث الرسمي باسم مكتبه الدكتور سعد الحديثي، اليوم الثلاثاء، ان المحكمة المركزية لمكافحة الفساد وجهت محاكم الاستئناف في المحافظات كافة بإصدار أوامر إلقاء القبض ومنع السفر للمتهمين بالفساد.

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