ثاني نشاط دولي يتم تأجيله في العراق : بيان عاجل بالغاء معرض بغداد الدولي بعد بطولة الاندية العربية

2019/10/29 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : الغت الحكومة العراقية عبر وزراتي الشباب و الرياضة ثم وزارة التجارة نشاطات دولية رياضية وتجارية تقام احداها في بغداد و اخرى كربلاء بحسب جداول زمنية معروفة مسبقا بسبب التظاهرات الاحتجاجية التي تعم مدن العراق الجنوبية والوسطى .ونقل مراسل ” يس عراق ” في بغداد ان مكتب وزير التجارة العراقي ابلغه رسميا […]

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