تراجع أرباح بي.بي 40% في الربع/3 بسبب هبوط أسعار النفط وإعصار

2019/10/29 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أرباح شركة بي.بي النفطية بشدة في الربع الثالث من العام حيث تضررت من انخفاض أسعار النفط لكن إيرادات قوية من عمليات التكرير ساعدت الشركة في تجاوز التوقعات رغم تجنيب مبالغ استثنائية تبلغ 2.6 مليار دولار تتصل بمبيعات

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