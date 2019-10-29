2019/10/29 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، صرف اكثر من ترليون دينار رواتب لموظفي دوائر الدولة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يعلن صرف اكثر من ترليون دينار رواتب لموظفي الدولة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يعلن صرف اكثر من ترليون دينار رواتب لموظفي الدولة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).