بالفيديو .. الشرطة الاتحادية تسعف احد المتظاهرين في كربلاء

2019/10/29 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ كربلاءبث ناشطون مقطعا مصورا يظهر قيام عناصر من الشرطة الاتحادية باسعاف احد المتظاهرين المصابين بينما كتب احد النشطاء على تويتر قائلا ..”الي صاير بكربلة ، جهات مجهولة مسلحة ترتدي الزي العسكري ، تطلق النار على المتظاهرين والمنتسبين وعلى قوات مكافحة الشغب.هذولة منو !!!

الشرطة الاتحادية تسعف احد المتظاهرين في كربلاء .

الي صاير بكربلة ، جهات مجهولة مسلحة ترتدي الزي العسكري ، تطلق النار على المتظاهرين والمنتسبين وعلى قوات مكافحة الشغب.



هذولة منو !!! pic.twitter.com/eQTnFRHmXM

— المجتهد العراقي🇮🇶 (@shkhmohammed3g1) October 29, 2019

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