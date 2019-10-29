الحكومة العراقية تصوت على تعديل قانون التقاعد الموحد وتحيله للبرلمان

2019/10/29 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صوت مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحّد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ ، وإحالته إلى مجلس النواب .

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي.

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