2019/10/29 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يصوت على استضافة عبد المهدي وكالة خطوة برس.

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