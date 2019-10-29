بالوثائق.. سائرون تقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب

2019/10/29 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اقترح رئيس كتلة سائرون نبيل الطرفي، اليوم الثلاثاء، تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.

وبحسب وثائق حصلت عليها "الغد برس"، توضح طلب النائب نبيل الطرفي بالموافقة على مقترح تعديل قانون مجلس النواب وقد جمع 36 توقيعا بشأن الاقتراح.

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