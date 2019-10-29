الرافدين يعلن صرف اكثر من ترليون دينار رواتب لموظفي الدولة 

2019/10/29 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن صرف اكثر من ترليون دينار رواتب لموظفي دوائر الدولة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "تم صرف اكثر من ترليون دينار كرواتب لموظفي دوائر الدولة فضلا عن صرف مستحقات مالية الى اصحاب المنافذ".

واشار الى ان "المصرف مستمر في دفع الرواتب الى بقية دوائر الدولة وستكون على مراحل عدة ووفق جداول زمنية معتمدة سابقا وبالتعاون والتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة".

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