فاطمة الفلاحي - اغتيال وطن

2019/10/29 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_الفلاحي رسائل شوق حبيسة منفى شعرفاطمة الفلاحي كتبت قصائد هذا الديوان منذ اغتيال العراق ومازلت أكتبهالمقدمة تطأ حروفي عتبةَ وطنٍ يسكنني..يغوصني بأرتالٍ من الوجعوخوفاً محمومًا عليه يحتضرنيوحزنًا قارعًا بين الجوانحوألمًا ساخنًا يعتصرنيوهذياناتٍ لمعتقداتٍ لاتليق بوطنيتسحقني بعجلات الطائفية والعرقيةوتركلني بالمنافي وأنين المرافئ

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