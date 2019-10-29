ياسين الحاج صالح - الطبيب والحكيم والسياسي

2019/10/29 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_الحاج_صالح إلى محمد بشير عرب، في ذكرى اعتقاله الثامنة في وقت مبكر من نشوء الكيان السوري كانت دراسة الطب مجال تعليم مهيب ومبجل، لندرته وشدة الحاجة إليه من جهة، وربما لاقترانه بالحكمة في أزمنة سابقة، وقت كان الطبيب حكيماً، والحكمة تجمع بين طب الإجساد وطب النفوس وطب المجتمع، أو الأهلية للتوسط بين الناس وحل الخلافات بينهم.في بداية حداثتنا كان الطبيب وجيهاً اجتماعياً وصاحب قول مسموع، فضلاً عن كفاءته الم......

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