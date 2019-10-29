2019/10/29 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي: لا حصانة لنا الا حصانة الشعب وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: لا حصانة لنا الا حصانة الشعب) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: لا حصانة لنا الا حصانة الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).