البرلمان يصوت على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد ووصل ملفه من القضاء

2019/10/29 | 15:25

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بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس النواب، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2019)، على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد بعد وصل م...





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