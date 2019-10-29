نواب سائرون يعتصمون داخل جلسة البرلمان

2019/10/29 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر نيابي، الثلاثاء، بأن نواب كتلة سائرون النيابية اعتصموا داخل جلسة البرلمان المنعقدة حالياً.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نواب سائرون اعتصموا داخل جلسة البرلمان ورفضوا الانسحاب الا بحضور رئيس الوزراء أو من يمثله".يذكر أن رئاسة مجلس النواب رفعت، اليوم الثلاثاء، الجلسة الـ10، فيما عقد البرلمان جلسته الـ11 برئاسة الحلبوسي وحضور 185 نائباً.

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