2019/10/29 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يصوت على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد وكالة خطوة برس.

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