الرافدين يعلن صرف اكثر من ترليون دينار رواتب لموظفي الدولة

2019/10/29 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن صرف اكثر من ترليون دينار رواتب لموظفي دوائر الدولة.

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