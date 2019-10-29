2019/10/29 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتظاهرون يقفون على جسر الجمهورية وإنسحاب للقوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتظاهرون يقفون على جسر الجمهورية وإنسحاب للقوات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).