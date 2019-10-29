“بأمر الشعب”..المتظاهرون يغلقون مبنى محافظة ميسان

2019/10/29 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ميسان

افاد مراسل “كلكامش برس” في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان باغلاق المتظاهرين مبنى المحافظة حيث وضعوا لافتة كتب عليها (مبنى المحافظة مغلق بامر الشعب).

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