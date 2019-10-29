علاوي يصف ما حدث في كربلاء بالمجزرة

2019/10/29 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، الاحداث التي شهدتها تظاهرات كربلاء، بالمجزرة.

وأكد علاوي في بيان، ان الجميع كانوا يتوقعون ان تكشف السلطة التنفيذية، عن أسماء القناصة وغيرهم من قتلة المتظاهرين السلميين، تحت ذريعة الاندساس والتحريض والتخريب، معربا عن استغرابه الرسمي والمعلن ، اعلان السلطة مساهمتها بالقضاء على البغدادي، وعدم قدرتها على التصرف ازاء هؤلاء المندسين والمخربين، وكأنها تعيد ايام النظام السابق، عندما كانت الاتهامات توجه الى الأبرياء، اذا ابدوا اية ملاحظةٍ على الحكم.

وأضاف علاوي، ان واقعة بل مجزرة كربلاء، وغيرها من المدن العراقية يندى لها الجبين، محذراً مما اسماهم الرهط المرتزق، بأن يومهم لن يكون افضل من ايام الطغاة والمتجبرين، الذين عاثوا الدمار والخراب لشعب العراق، ونشروا ثقافة الموت والهلاك، ليهلكوا هم بالنتيجة، ويتوجهوا الى جهنم وبئس المهاد، على حد تعبيره.

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