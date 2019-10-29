الحلبوسي يطلب من أعضاء البرلمان برفع الحصانة عنه وعن نائبية ويؤكد: لا حصانة لنا إلا حصانة الشعب

2019/10/29 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق طلب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من أعضاء البرلمان بالتصويت على رفع الحصانة عنه وعن نائبيه للتضامن مع الشعب العراقي، مؤكدا لهم لا حصانة لنا إلا حصانة الشعب.وقال مراسل “يس عراق” إن “رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وخلال جلسة اليوم الثلاثاء، طلب من اعضاء مجلس النواب التصويت برفع الحصانة عنه وعن نائبيه […]

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