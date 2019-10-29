ليندا كبرييل - والشمس المُغَيَّبة في الطين حياتنا طين في طين!

2019/10/29 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ليندا_كبرييل أرجو من القارئ الكريم التفضّل بالاطلاع على المقالات السابقة لربْط الأحداث .في الملحق تجدون الروابط، وشكراً.المقالات تتناول جدالاً حاداً بين مجموعة من الأجانب والعرب، حول عقبات الاندماج الثقافي التي تُواجِه المهاجرين في بلاد الغربة، ويتخلّل الحوار مواجهات حامية في مواضيع مختلفة، تعكس المستوى الثقافي لذهنية المشاركين.كان النقاش مُحتدِماً بين الزملاء عندما اجتاحتْني رغبة النوم .......

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