2019/10/29 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ النجفافاد مراسل ” كلكامش برس” في محافظة النجف ،نقلا عن مصادر مسؤولة بوصول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المدينة،قادما من مدينة قم الايرانية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصدر يصل الى النجف) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصدر يصل الى النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).