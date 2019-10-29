الصدر يصل الى مدينة النجف

2019/10/29 | 15:56

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بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2019) بان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر وصل الى مدينة ال...





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