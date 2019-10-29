2019/10/29 | 15:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2019) بان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر وصل الى مدينة ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصدر يصل الى مدينة النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-النجف
أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2019) بان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر وصل الى مدينة ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصدر يصل الى مدينة النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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