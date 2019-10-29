2019/10/29 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تحدث كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي عن أفضل هدف سجله في مسيرته الاحترافية ، وذلك بعد وصوله إلى 701 هدف خلال مشواره في الملاعب العالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو يختار هدفه المفضل في مسيرته الاحترافية والسبب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو يختار هدفه المفضل في مسيرته الاحترافية والسبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).