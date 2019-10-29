خروج غالبية النواب وانهاء جلسة البرلمان

2019/10/29 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خرج غالبية النواب وإنهاء جلسة البرلمان..يتبع

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