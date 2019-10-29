2019/10/29 | 16:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمع 160 توقيعا نيابيا لتغيير التمثيل النيابي لكل نائب من 100 ألف الى 200 ألف) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
جمع 160 توقيعا نيابيا لتغيير التمثيل النيابي لكل نائب من 100 ألف
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جمع 160 توقيعا نيابيا لتغيير التمثيل النيابي لكل نائب من 100 ألف الى 200 ألف
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمع 160 توقيعا نيابيا لتغيير التمثيل النيابي لكل نائب من 100 ألف الى 200 ألف) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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