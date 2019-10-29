2019/10/29 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جمع 160 توقيعا نيابيا لتغيير التمثيل النيابي لكل نائب من 100 ألف

اخبار مباشرة

جمع 160 توقيعا نيابيا لتغيير التمثيل النيابي لكل نائب من 100 ألف الى 200 ألف

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمع 160 توقيعا نيابيا لتغيير التمثيل النيابي لكل نائب من 100 ألف الى 200 ألف) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمع 160 توقيعا نيابيا لتغيير التمثيل النيابي لكل نائب من 100 ألف الى 200 ألف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).