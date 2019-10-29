عبد المهدي يضع شرطًا على البرلمان بغية حضور الجلسة: وضع شاشات في ساحات التظاهر

2019/10/29 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق وضع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، شروط على رئاسة البرلمان بغية حضور الجلسة.وقال مراسل “يس عراق” إن “عبد المهدي أشترط الحضور للبرلمان بنقل الجلسة على الهواء مباشر ونصب شاشات كبيرة في ساحات التظاهر لاطلاع عامة الشعب على تفاصيل الجلسة”.

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