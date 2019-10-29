بالفيديو.. ارتفاع أصوات النواب في داخل جلسة البرلمان للمطالبة بحضور عبدالمهدي فورًا

2019/10/29 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق طلب عدد من أعضاء مجلس النواب، من رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فوراً إلى البرلمان لمناقشة احداث التظاهرات والوضع السياسي المتشنج في البلد.ووجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الأمانة العامة للمجلس بالاتصال حالاً برئيس الوزراء ودعوته بالحضور للجلسة.

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