عبد المهدي يبعث رسالة “غرام وانتقام” الى الصدر : اذهب الى العامري واتفق على حكومة جديدة .. هل تعلم اني اعتقلت في 1956 ؟!

2019/10/29 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : بعث رئيس الوزراء العراقي رسالة جوابية الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ردا على رسالة سابقة طالبه فيه بالاستقالة من رئاسة الوزراء و الدعوة لاجراء انتخابات مبكرة .عبد المهدي رد على الصدر في اهم ماجاء برسالته بالاتي : ” لا يكفي ذهاب رئيس مجلس الوزراء الى البرلمان لاعلان الانتخابات المبكرة ليتحقق […]

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