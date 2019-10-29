160 نائباً يقدمون طلباً إلى رئاسة البرلمان لتقليل أعضاء مجلس النواب

2019/10/29 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدّم 160 نائباً، الثلاثاء، طلباً إلى رئاسة البرلمان لتقليل أعضاء مجلس النواب.

وقال النائب عن كتلة سائرون بدر الزيادي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تسليم طلب الى رئاسة البرلمان موقعاً من أكثر من ١٦٠ نائباً إلى رئاسة البرلمان".وأضاف الزيادي، أن "الطلب يتضمن مقترح تعديل على مادة دستورية تتضمن ان يكون نسبة تمثيل كل ٢٠٠ الف مواطن عضو بالبرلمان، بدل الـ ١٠٠ الف مواطن".

وأوضح، أنه "سيتم تحويل الطلب الى لجنة التعديلات الدستورية لتضمينها ضمن التعديلات المعدة".يذكر أن رئاسة مجلس النواب رفعت، اليوم الثلاثاء، الجلسة الـ10، وعقد البرلمان بعد ذلك، جلسته الـ11 برئاسة الحلبوسي وحضور 185 نائباً، وشهدت الجلسة التصويت على استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.





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