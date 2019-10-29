الجشعمي: الجلسة لم ترفع وانما وقت مستقطع لمعرفة حضور رئيس الوزراء من عدمه

2019/10/29 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة المعارضة خالد الجشعمي، اليوم الثلاثاء، أن جلسة البرلمان لم ترفع بعد.

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