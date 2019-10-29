2019/10/29 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص مشروع قانون التقاعد العراقي المعدل (1) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/29 | 16:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص مشروع قانون التقاعد العراقي المعدل (1)) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نص مشروع قانون التقاعد العراقي المعدل (1)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).