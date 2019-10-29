إيران تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق

2019/10/29 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، مواطنيها من السفر إلى العراق، لزيارة الأماكن الدينية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي في بيان، ان الوزارة تدعو المواطنين الى تأجيل سفرهم للعراق، لزيارة العتبات المقدسة الى إشعار آخر، بسبب ما أسماه التصعيد الجاري في البلاد، على خلفية التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات.

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