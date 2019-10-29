الذهب يتراجع بفعل ارتفاع الدولار والأسواق تترقب اجتماع المركزي الأمريكي

2019/10/29 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رويترز- تراجع الذهب يوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار وتنامي التفاؤل حيال اتفاق تجارة أمريكي صيني، بينما تتجه أنظار المستثمرين نحو اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لاستقاء مؤشرات بشأن تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1058 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1486.42 دولار للأوقية (الأونصة).



ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1488.30 دولارا للأوقية.

وصعد الدولار مقابل سلة من العملات، مما يجعل تكلفة الذهب المقوم بالدولار أعلى لحائزي العملات الأخرى.

وفي الولايات المتحدة، بلغ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى مرتفعا قياسيا يوم الاثنين على خلفية آمال في اتفاق تجارة محتمل بين بكين وواشنطن بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع توقيع جزء كبير من الاتفاق قبل الموعد المحدد.

وتدرس واشنطن أيضا تمديد تعليق فرض رسوم جمركية على سلع صينية قيمتها 34 مليار دولار.

وتترقب الأسواق المالية مزيدا من المؤشرات بشأن مستقبل السياسة المالية الأمريكية من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يبدأ يوم الثلاثاء، إذ من المتوقع بشكل كبير أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية للمرة الثالثة هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1790.59 دولار للأوقية، بعد أن كان قد بلغ مستوى مرتفعا قياسيا عند 1808.81 دولار للأوقية يوم الاثنين بفعل مخاوف بشأن الإمداد.

ونزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 17.69 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 911.23 دولار للأوقية.

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