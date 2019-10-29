صيدلانيةٌ عراقيّة في مواجهةِ مهمةٍ مُميتة في تظاهرات بغداد

2019/10/29 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليث ناطق كانت الساعة تشير إلى التاسعة مساءً تقريباً، 3تشرين الأول / أكتوبر، ولا صوت غير صوت الرصاص في #شارع_النضال المؤدي إلى #ساحة_الطيران وسط العاصمة #بغداد، لم يعد هناك مكان […]

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