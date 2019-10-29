قصف تركي لدورية روسية في الدرباسية بشمال شرق سوريا

2019/10/29 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوية روسيا في شمال شرق سوريا - الصورة لموقع روسيا اليوم

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