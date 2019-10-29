2019/10/29 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الأنباء العراقية تنشر قانون الغاء امتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات العليا في الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/29 | 17:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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