2019/10/29 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يعلن قتل المرشح الأول لخلافة الإرهابي أبو بكر البغدادي في زعامة تنظيم داعش الاجرامي على يد قوات أميركية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/29 | 17:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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