بعد ساعات من عودته إلى العراق.. الصدر يزور المعتصمين في محافظة النجف

2019/10/29 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق زار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المتظاهرين المعتصمين في محافظة النجف.ووصل الصدر، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى محافظة النجف، قادمًا من إيران.

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