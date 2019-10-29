بعد قليل.. الحريري يقدم استقالته

2019/10/29 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اكدت مصدر وزاري لبناني، اليوم الثلاثاء، أن رئيس حكومة لبنان سعد الحريري سيعلن استقالته بعد قليل.

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