حامد فضل الله - انتفاضة الشباب في السودان، التجارب السابقة وآفاق المستقبل

2019/10/29 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حامد_فضل_الله تقديم وعرض حامد فضل الله برلينأقامت الجمعية الأدبية السودانية ــ برلين بالتعاون مع منتدى بغداد للثقافة والفنون ــ برلين والملتقى العربي للفكر والحوار ندوة بالعنوان أعلاه، شاركوا في الندوة كمحاضرين، السيدة منال سيف الدين والدكتور كاظم حبيب، الكاتب وأستاذ الاقتصاد العراقي المعروف وكاتب هذه السطور.نقوم هنا بتقديم موجز للأوراق والمداخلات.جاءت محاضرة منال، بعنوان "الثورة السودانية وأزم......

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