2019/10/29 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحريري يعلن استقالته من حكومة لبنان

اخبار مباشرة

الحريري يعلن استقالته من حكومة لبنان

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحريري يعلن استقالته من حكومة لبنان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحريري يعلن استقالته من حكومة لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).