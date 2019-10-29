رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يعلن استقالته

2019/10/29 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلن #سعد_الحريري استقالته من رئاسة #الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، مُنفذاً بذلك أبرز مطالب #الاحتجاجات غير المسبوقة التي تجتاج البلاد منذ أكثر من أسبوعين.وفي كلمة مباشرة […]

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