بالصور.. بعد ساعات من عودته إلى العراق.. الصدر يزور المعتصمين في محافظة النجف

2019/10/29 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق زار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المتظاهرين المعتصمين في محافظة النجف.ووصل الصدر، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى محافظة النجف، قادمًا من إيران.عبد المهدي يبعث رسالة “غرام وانتقام” الى الصدر : اذهب الى العامري واتفق على حكومة جديدة ..هل تعلم اني اعتقلت في 1956 ؟!

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